ОМВД России по району Богородское г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Новикова Анатолия Васильевича 1945 года рождения...

ОМВД России по району Богородское г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Новикова Анатолия Васильевича 1945 года рождения, местонахождение которого неизвестно с декабря 2008 года.Приметы: рост 180-185 см, на вид 65-70 лет, нормального телосложения, глаза карие, волосы прямые темно-русые с сединой, вьющиеся, брови извилистые, губы тонкие.Особые приметы: на левом боку большой ожог, на весь живот татуировка с изображением «земного шара, на котором сидит девушка», между пальцами правой кисти написано имя «Юра».Одежда: черная вязаная шапка, куртка черного цвета, брюки черного цвета, кроссовки черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8-906-745-92-91, 8-(499)-160-12-10 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73