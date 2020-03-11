В Екатеринбурге прокуратура, следователи и управление здравоохранения городской администрации проверяют обстоятельства смерти 30-летней пациентки в городской больнице №20. В местных СМИ и соцсетях появилась информация, что из-за громких криков ее выселили из палаты в коридор, и вскоре она скончалась.

В Екатеринбурге прокуратура, следователи и управление здравоохранения городской администрации проверяют обстоятельства смерти 30-летней пациентки в городской больнице №20.Ранее в городских соцсетях и местных СМИ появилась информация о том, что кровать с женщиной выставили из палаты в коридор – к туалету из-за того, что она громко кричала от боли, а медики якобы игнорировали ее просьбы о помощи.По словам супруга скончавшейся пациентки, врачи утверждали, что женщина спит, а потом констатировали ее смерть.Изданию "КП в Екатеринбурге" мужчина рассказал, что у него к медперсоналу больницы есть претензии. Он считает, что жену можно было спасти, но врачи "выселили" ее в коридор, лишь выдав ей "утку".В ходе прокурорской проверки будет дана оценка правильности выбранной тактики лечения и назначенных препаратов, сообщает РИА Новости. Кроме того, надзорное ведомство оценит своевременность оказания пациентке медицинской помощи.