Злоумышленница приходила к заявителю для уборки квартиры и, воспользовавшись оставленным без присмотра мобильным телефоном пожилого человека, перевела деньги на свой счет...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали женщину, подозреваемую в хищении денежных средств с банковского счета пожилого мужчины.В полицию с заявлением обратился 76-летний москвич. Мужчина сообщил, что ему на мобильный телефон пришло уведомление из банка о том, что с его счета списаны денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на 2-й Черногрязской улице задержали подозреваемую – 37-летнюю жительницу столицы. Установлено, что злоумышленница приходила к заявителю для уборки квартиры и, воспользовавшись оставленным без присмотра мобильным телефоном пенсионера, перевела через мобильное приложение денежные средства на свой счет.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60