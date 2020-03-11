Ключевая цель мероприятия – профилактика правонарушений и преступлений.

Сотрудники Отделения МВД России по Гороховецкому району провели очередной Единый день профилактики на территории района. Комплекс межведомственных мероприятий сотрудники различных подразделений полиции провели совместно с представителями УФСИН России по Владимирской области и районной администрации.Масштабная профилактическая работа проведена одновременно по нескольким направлениям.К участию в рейдах по семьям, состоящим на профилактических учетах, присоединились представители отдела образования местной администрации.Вместе с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции УФСИН полицейские проверили по месту жительства граждан, находящихся под административным надзором, а также приговоренных за совершение преступлений к наказаниям, не связанным с лишением свободы.В течение нескольких часов участковые уполномоченные проводили профилактические беседы с гражданами, напоминая об ответственности за совершение правонарушений и преступлений. Особое внимание в ходе бесед участковые уделили теме мошенничества, в очередной раз напомнив о необходимости быть бдительными и своевременно обращаться в полицию. Каждому, с кем проведена беседа, полицейские вручили информационный листок с полезной информацией.В результате проведенной работы компетентными сотрудниками составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.15, 20.21, 5.35, 20.20 КоАП РФ. С виновными лицами проведены разъяснительные беседы.