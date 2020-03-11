По версии следствия обвиняемый похитил имущество с территории строящегося дома.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).В октябре текущего года в полицию поступило сообщение о пропаже инструментов с территории строящегося дома.Подозреваемый в хищении, ранее судимый местный житель, был задержан сотрудниками полиции и дал признательные показания.По версии следствия злоумышленник перелез через забор, похитил шуруповерт, углошлифовальную машину, перфоратор и бензопилу. Ущерб, причиненный собственнику имущества, превысил 22 тысячи рублей.Часть имущества молодой человек продал незнакомому мужчине, оставшуюся спрятал в кустах рядом с местом преступления. Узнав, что подозревается в краже, злоумышленник выкупил некоторые похищенные инструменты.Вину в содеянном фигурнат признал полностью.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.