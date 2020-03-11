Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заверил, что цены на бензин в России не вырастут вопреки спаду на рынке нефти. Чиновник обратил внимание, что снижения цен на топливо ..

Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов заверил, что цены на бензин в России не вырастут вопреки спаду на рынке нефти. Чиновник обратил внимание, что снижения цен на топливо также ждать не стоит, сообщает"Черное золото" потеряло треть стоимости 9 марта. Снижение произошло на фоне распространения эпидемии коронавируса COVID-2019, которая стала ударом для мировой экономики. Разгул инфекции также всколыхнул котировки: за несколько дней доллар и евро подорожали на порядка 10 рублей.