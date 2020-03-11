Указом мэра столицы Сергея Собянина ограничение будет действовать до 10 апреля. Поводом послужила ситуация с коронавирусом.

В Москве указом мэра столицы Сергея Собянина введен запрет на проведение массовых мероприятий, в которых принимает участие более пяти тысяч человек. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.Распоряжение градоначальника будет действовать до 10 апреля. Поводом послужила ситуация с коронавирусом. Под запрет подпадают спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.Это необходимо для того, чтобы минимизировать возможности распространения коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.Власти столицы отмечают, что за основу ими был взят опыт Франции, где изначально запретили массовые мероприятия в закрытых помещениях, а потом запрет распространился на проводимых на открытых площадках.Соответственно, в столице на этот период отменены городские фестивали, которые были запланированы до 10 апреля. Не состоится фестиваль Крымская весна, а также фестиваль Большая перемена и благотворительный марафон Экофест.По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом достигло двадцати. Из них — 17 россиян, двое граждан Китая и один итальянец.