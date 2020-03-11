В Новосибирской области браконьера, убившего медведя, нашли по фотографии в соцсети. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного полицейского главка сообщает ГТРК Новосибирск. Расследование дела завершено.

В Новосибирской области браконьера, убившего медведя, нашли по фотографии в соцсети. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного полицейского главка сообщает ГТРК "Новосибирск". Расследование дела завершено.Как информирует пресс-служба МВД, в августе охотоведы Каргатского района написали заявление об обнаружении останков туши зверя недалеко от села Иванкино. СК возбудил уголовное дело по статье о незаконной охоте.Браконьер быстро попал в поле зрения оперативников по собственной глупости. Убив в заказнике медведя, он сфотографировался на фоне поверженного зверя и выложил снимок в соцсеть. Тушу зверя мужчина разделал и вместе со шкурой вывез к себе домой.Задержанный полностью признал свою вину, причиненный ущерб в 300 тысяч рублей возмещен. Оперативники изъяли у него охотничий карабин. В скором времени дело будет рассмотрено в суде.