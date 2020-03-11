Её грозит до 10 лет лишения свободы

42-летняя жительница Петушков обвиняется в незаконном обороте наркотиков. По данным УМВД России по Владимирской области, из её квартиры изъяли 25,44 грамма гашиша.Женщину задержали в октябре прошлого года. Уже у неё дома оперативники обнаружили 29 свёртков, в которых находился гашиш. Позже полиции удалось установить, что задержанная причастна к продаже более четырёх грамм этого вещества.Наркотики, по версии следствия, она приобретала в соседнем регионе. Девушка признала свою вину, ей грозит до 10 лет лишения свободы.