Вялотекущая пробка, автомобили движутся с черепашьей скоростью, встречка отделена барьером — казалось бы, что может пойти не так? Шокирующее видео, записанное на видеорегистратор Соляриса, доказывает, что опасность может прийти откуда угодно - даже упасть с неба.

Вялотекущая пробка, автомобили движутся с черепашьей скоростью, "встречка" отделена барьером — казалось бы, что может пойти нет так? Шокирующее видео, записанное на видеорегистратор "Соляриса", доказывает, что опасность может прийти откуда угодно — даже упасть с неба.Рессора от проезжающего по "встречке" грузовика прилетела прямо в лобовое стекло автомобиля Hyundai Solaris, который двигался в левом ряду Минского шоссе в сторону Москвы. Судя по видео, леденящий душу инцидент произошел в районе Сколково.Тяжелая металлическая пластина легко прошила "лобовое", едва не задев водителя. К счастью, обломок рессоры застрял в ветровом стекле, повредив лишь переднюю панель автомобиля. Пару сантиметров вправо или влево — и исход для автовладельца мог бы быть совершенно иным.Что за грузовик двигался на встречной полосе, и почему из него высыпались детали подвески, остается загадкой. Ясно одно — владелец "Соляриса" явно отпразднует свой второй день рождения.