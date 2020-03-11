Ранее врачи поставили ей диагноз - ОРВИ

Следственный комитет по Владимирской области займётся проверкой причин внезапной смерти 9-летней девочки из закрытого города Радужного, которой за пару дней до случившегося врачи поставили диагноз - ОРВИ.По информации Зебра ТВ, трагедия произошла 7 марта. Ещё 5 числа девочка жаловалась на плохое самочувствие. Врач-педиатр, приехавший по вызову, поставил диагноз ОРВИ и оставил больную лечиться на дому. Спустя 2 дня её состояние значительно ухудшилось. Родители вызвали «скорую» помощь, однако медики вынуждены были констатировать смерть девочки по пути в местную больницу.Проведённая судмедэкспертиза не смогла объяснить причины смерти ребёнка. В ближайшее время будут готовы результаты гистологии и вирусологии, которые смогут дать более полный ответ.Следователи изучат действия не только медиков, но и родителей, которые могли поздно обратиться за помощью ко врачам.Тем временем в Радужном началась паника на тему того, что у погибшей девочки мог быть коронавирус или другая стремительно развивающаяся инфекция, передавшаяся и другим детям.