Кроссовер со сменой модельного года пережил немало изменений, которые не коснулись внешности, но затронули ходовую часть, мультимедийные технологии и оформление интерьера. А стоимость Аутлендера при этом осталась прежней.

Кроссовер со сменой модельного года пережил немало изменений, которые не коснулись внешности, но затронули ходовую часть, мультимедийные технологии и оформление интерьера. А стоимость "Аутлендера" при этом осталась прежней.Некоторые комплектации кроссовера в России теперь можно снабдить более продвинутой мультимедийной системой Mitsubishi Connect. Она сопровождается 8-дюймовым монитором, который стал в полтора раза ярче, поддерживает интеграцию смартфонов при помощи Apple CarPlay и Android Auto, а также научилась показывать видео.Кроссоверу доработали блок управления климатической установкой и кресла второго ряда: они теперь более мягкие и снабжены улучшенной боковой поддержкой. А у кресла водителя появился электрический регулятор поясничного упора (правда, устанавливается он только на полноприводные "Аутлендеры").Сама система полного привода тоже изменилась. Если ранее "умную" систему S-AWC устанавливали только на дорогие Mitsubishi Outlander GT, то теперь ею снабжают все полноприводные кроссоверы по умолчанию.Российский офис Mitsubishi особо отмечает, что смена модельного года не повлияла на прайс-лист: цены на дореформенные Outlander 2020 года выпуска стартуют с отметки в 1 709 00 рублей за переднеприводную модификацию со 146-сильной двухлитровой "четверкой" и вариатором.