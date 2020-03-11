Инфраструктурный инвестфонд займется проектами с низкой доходностью, но важными для страны.

Инфраструктурный инвестфонд займется проектами с низкой доходностью, но важными для страны."Мы запускаем инфраструктурный фонд размером до 600 миллиардов рублей", — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече президента РФ Владимира Путина с инвесторами.Фонд будет привлекать частные инвестиции в инфраструктуру. "Частные деньги будут приходить в инфраструктуру, это обеспечит большую прозрачность инвестиций в инфраструктуру и позволит реализовать значимое количество проектов", — заявил Дмитриев (цитата ТАСС).Глава РФПИ назвал Россию одной из самых привлекательных стран для инвесторов. Даже сейчас, в непростое время для инвесторов, разные компании и фонды готовы увеличивать вложения в российскую экономику.Инвесторы отмечают стабильность и предсказуемость российской экономики, маленький госдолг и высокий запас прочности, чтобы противостоять финансовым кризисам.