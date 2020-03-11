Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса (COVID-19) рекомендовал сократить количество массовых мероприятий и ограничить командировки госслужащих за границу.

Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в России. Таким образом, на данный момент в стране 28 заболевших.Шесть случаев выявлены в Москве, два — в Подмосковье. Все заболевшие за последние две недели побывали в Италии, а именно — в Милане.Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса (COVID-19) в среду вечером рекомендовал сократить количество массовых мероприятий и ограничить командировки чиновников за границу.Ранее сообщалось, что из-за коронавируса с 13 марта ограничивается авиасообщение с Италией, Испанией, Францией и Германией. При этом Россия сохранит чартерные рейсы для возвращения своих граждан из стран, полеты в которые будут ограничены.Сегодня, 11 марта, ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тысяч человек, умерли более 4 тысяч.Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. За пределами Китая больше всего заболевших в Южной Корее, Иране и Италии.