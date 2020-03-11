Во дворе рубцовской школы нашли косулю с огнестрелом. Находку доставили в центр внешкольной работы Малая академия, где уже был опыт ухода за раненой косулей. Однако, в этот раз животное спасти не удалось.

Во дворе рубцовской школы нашли косулю с "огнестрелом". Находку доставили в центр внешкольной работы "Малая академия", где уже был опыт ухода за раненой косулей. Однако, в этот раз животное спасти не удалось.Ветеринары установили возраст — животному было примерно полтора года. Причина гибели — огнестрельное ранение шеи. Как выяснили журналисты ГТРК "Алтай", накануне вечером напуганную молодую косулю видели в южной части Рубцовска. По словам очевидцев, животное было здоровым. Выходит, смертельную рану ему нанесли ночью в городе.Отметим, лесные звери в снежные дни выходят к человеку в надежде на помощь. Из-за высокого покрова косули, лоси, маралы и другие копытные не могут добыть пищу. Кроме того, ледяная корка, по которой они бегут проваливаясь, делает их беззащитными.Сезон охоты на копытных в регионе завершился 31 декабря. А с начала февраля до 15 апреля Минприроды края проводит акцию "Спасём косулю". О фактах браконьерства просят сообщать в управление охотничьего хозяйства.