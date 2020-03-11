Стали известны подробности трагедии с затонувшим трактором в Республике Татарстан. Согласно последней информации, во время аварии в салоне транспортного средства находились трое человек. Двое были эвакуированы, еще одного спасти не удалось, передает ГТРК Татарстан.

Стали известны подробности трагедии с затонувшим трактором в Республике Татарстан. Согласно последней информации, во время аварии в салоне транспортного средства находились трое человек. Двое были эвакуированы, еще одного спасти не удалось, передает ГТРК "Татарстан".Напомним, в Буинском районе республики произошло повышение уровня воды, из-за чего два моста через Свиягу оказались затоплены. Предположительно, трактор пытался пересечь один из них, и в этот момент перевернулся. Машину подняли из реки с помощью автокрана.