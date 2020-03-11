По словам заявительницы, знакомый мужчина предложил ей свою помощь в решении жилищного вопроса за денежное вознаграждение...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Западное задержали подозреваемого в мошенничестве.В территориальный отдел полиции обратилась 56-летняя женщина. По ее словам, знакомый мужчина предложил свою помощь в решении жилищного вопроса. Гражданин рассказал о возможности получения бесплатной квартиры якобы в рамках государственных программ и в период продолжительного времени брал у заявительницы денежные средства под различными предлогами, изначально не собираясь выполнять устные договоренности. Всего женщина передала злоумышленнику свыше 1,6 млн рублей. В конце концов она поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Бирюлевской улице полицейские задержали подозреваемого – неработающего 39-летнего москвича.Следствием ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22