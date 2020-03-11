Олег Алмазов, известный по сериалам Тайны следствия, Московская борзая и другим, в Судьбе человека признается: несмотря на репутацию бабника, он уже 25 лет вместе с женщиной, которую в 1990-х отбил у бандита.

Актер Олег Алмазов, известный зрителям по сериалам "Тайны следствия", "Всегда говори "всегда", "Московская борзая" и другим, в "Судьбе человека" признается, что все его детство и юность можно описать тремя словами: голод, трагедии и унижения.Даже мама не верила в его призвание и настояла, чтобы он стал инженером. Олег поступил в Институт связи, но через 2 года забрал документы и устроился администратором на телевидение, а затем поступил на актерский факультет ЛГИТМиКа.Тогда же, еще студентом, он пошел работать на радио и стал одним из самых узнаваемых ведущих.Во время учебы в вузе он познакомился и со своей будущей женой – балериной и хореографом Ириной. Актер признается, что это была "химия" – любовь с первого взгляда. Однако она тогда жила с другим мужчиной.Олег рассказывает, что он был из бандитов, и ему пришлось пережить крайне неприятные моменты при выяснении отношений с бывшим мужчиной Ирины.Вместе они уже 25 лет, детей у 47-летнего актера нет, но за ним закрепился образ "бабника". Впрочем, и сам Олег признается, что всегда влюбляется во всех партнерш по киносъемках – иначе не получится сыграть любовь, как в жизни.Как Ирина воспринимает увлечения Олега? Чем закончилось выяснение отношений Алмазова с ее бывшим мужчиной – бандитом, и какую роль сыграла в этом Ирина? Как мама помогла ему в 1990-х, когда у начинающего актера не было ролей?Как вспоминает съемки сериала "Тайны следствия", и что связывало его с певицей Таней Булановой?В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" – Олег Алмазов.