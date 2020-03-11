Один из злоумышленников похищали сумки у пожилых жительниц Владимира, второй, угорожая насилием, похитил телефон у продавца магазина.

В течение двух недель февраля в УМВД России по городу Владимиру обратились несколько пожилых жительниц разных районов областного центра, сообщивших, что неизвестный мужчина похитил у них сумки с личными вещами и деньгами.В одном из случаев злоумышленник совершил хищение, когда вместе с потерпевшей выходил из лифта в жилом доме, в остальных чаще всего действовал по одному сценарию: в вечернее время подходил к жертве на улице, неожиданно вырывал сумку, после чего скрывался.Сумма ущерба, причиненного собственницам имущества, варьировались от 2000 до 7000 рублей.Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру, уточнив у заявительниц приметы внешности и одежды, в которой злоумышленник был в момент хищения, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, изучили записи с камер видеонаблюдения.В результате проведенной работы по подозрению в причастности к грабежам полицейские задержали 29–летнего жителя Вязниковского района. В содеянном мужчина сознался, пояснив, что похищенные деньги тратил на личные нужды, а прочее имущества выбрасывал. В настоящее время установлена причастность подозреваемого к совершению четырех эпизодов преступной деятельности.В совершении аналогичного преступления подозревается 28-летний житель Владимира, который, угрожая применением насилия, похитил мобильный телефон у продавца одного из владимирских магазинов.В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).Расследование уголовных дел продолжается. Один из подозреваемых заключен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.