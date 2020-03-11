Один из злоумышленников похищали сумки у пожилых жительниц Владимира, второй, угорожая насилием, похитил телефон у продавца магазина.
В течение двух недель февраля в УМВД России по городу Владимиру обратились несколько пожилых жительниц разных районов областного центра, сообщивших, что неизвестный мужчина похитил у них сумки с личными вещами и деньгами.
В одном из случаев злоумышленник совершил хищение, когда вместе с потерпевшей выходил из лифта в жилом доме, в остальных чаще всего действовал по одному сценарию: в вечернее время подходил к жертве на улице, неожиданно вырывал сумку, после чего скрывался.
Сумма ущерба, причиненного собственницам имущества, варьировались от 2000 до 7000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру, уточнив у заявительниц приметы внешности и одежды, в которой злоумышленник был в момент хищения, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, изучили записи с камер видеонаблюдения.
В результате проведенной работы по подозрению в причастности к грабежам полицейские задержали 29–летнего жителя Вязниковского района. В содеянном мужчина сознался, пояснив, что похищенные деньги тратил на личные нужды, а прочее имущества выбрасывал. В настоящее время установлена причастность подозреваемого к совершению четырех эпизодов преступной деятельности.
В совершении аналогичного преступления подозревается 28-летний житель Владимира, который, угрожая применением насилия, похитил мобильный телефон у продавца одного из владимирских магазинов.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ (грабеж).
Расследование уголовных дел продолжается. Один из подозреваемых заключен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.