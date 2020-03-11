Срок службы - 21 месяц

Отделение Почты России во Владимирской области предоставляет призывникам возможность альтернативной гражданской службы в должности почтальона, оператора почтовой связи и сортировщика цеха по обработке почты.Весенний призыв начнётся уже 1 апреля и продлится до 15 июля. УФПС Владимирской области готово принять желающих до окончания призыва. Срок службы составляет 21 месяц. Для того, чтобы туда попасть, необходимо иметь предписание военкомата на убытие к месту прохождения альтернативной службы с указанием места и срока прибытия гражданина, его учетная карта, паспорт, трудовая книжка, при наличии, СНИЛС и документы об образовании.Солдатам Почты России будут выплачивать полную заработную плату, предоставлять отпуска и оплачивать больничные. Опыт работы не обязателен – в УФПС всему научат сами.«Категории граждан, которые имеют право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской, определены российским законодательством. Это те, кто в силу своих убеждений или вероисповедания не могут брать в руки оружие, а также представители малочисленных народов, ведущих определенную хозяйственную деятельность и промыслы», - добавили в пресс-службе УФПС.