Власти распространят режим налоговой тайны на сведения о доходах россиян. Госорганы начнут обмениваться такими сведениями в электронном формате, чтобы избавить граждан от необходимости собирать справки, подтверждающие право на социальные выплаты.

Власти распространят режим налоговой тайны на сведения о доходах россиян. Госорганы начнут обмениваться такими сведениями в электронном формате, чтобы избавить граждан от необходимости собирать справки, подтверждающие право на социальные выплаты.Законопроект поддержан комитетом Госдумы по бюджету и налогам, Госдума рассмотрит документ в первом чтении 12 марта, пишет "Российская газета".Законопроект разработан во исполнение поручения президента Владимира Путина обеспечить малоимущим семьям ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. На выплату пособий до 2024 года направят 4 триллиона руб.Гражданам для получения помощи необходимо предоставить заявление и справку, подтверждающую доход. Законопроект предусматривает отмену подачи справки о доходах. Органы соцзащиты получат сведения о доходах от налоговой службы по каналам межведомственного электронного взаимодействия.Безопасный оборот сведений о доходах граждан защитят от утечек, такие сведения подпадут под режим налоговой тайны. Законопроект вводит особый режим хранения сведений о доходах и доступа к ним. За утрату или разглашение сведений предусмотрена уголовная и административная ответственность.Размер административного штрафа для должностных лиц составляет 4-5 тысячи руб. Уголовная ответственность предусмотрена ст. 183 УК РФ. Разглашение и передача сведений, относящихся к налоговой тайне, грозит лишением свободы на срок до семи лет.