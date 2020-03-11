Его взяли под стражу

Во Владимире полиция задержала жителя Вязниковского района, в течение двух недель грабившего пенсионерок, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.По данным ведомства, за 14 дней февраля к ним обратились сразу несколько пенсионерок с заявление о том, что неизвестный похитил у них сумку с вещами и деньгами. Чаще всего преступник вечером походил к жертве, вырывал сумку и убегал. По словам пожилых женщин, в сумке у них было от 2 до 7 тысяч рублей.Полицейские, внимательно изучив приметы грабителя, задержали 29-летнего жителя Вязниковского района. При задержании он признал свою вину, добавив, что ему нужны были деньги.Еще позднее стражи порядка задержали 28-летнего владимирца, промышлявшего таким же делом. В отношении обоих задержанных возбудили уголовные дела за грабёж.