Турнир будет организован управлением по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Владимира

Во Владимире 14 марта пройдут городские соревнования по шахматам среди женщин – инвалидов по зрению, сообщает пресс-служба мэрии.Турнир будет организован управлением по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Владимира. Баталии пройдут в помещении местного отделения Всероссийского общества слепых по адресу : г. Владимир, ул. Мира, д. 21. Начало в 10.00.