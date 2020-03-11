11.03.2020

2020-03-11 13:40:04

Во Владимире прошел исторический бал в честь герцога Девонширского

Дамы и кавалеры - со всей России. От столицы до Севастополя. На балу во Владимире исполняют традиционные английские контрдансы.

Юлия Лубунец, руководитель клуба исторического танца во Владимире: «В России их тоже танцевали. И в России, и в Германии начала 19 века, во всей Европе их танцевали. Вот у нас было несколько контрдансев, мы их специально разучили именно для этого бала».

Бал - в честь герцога Девонширского. Фигуры политической, но знаменитой в мире танца. Он бывал в России, знал Николая Первого. Привез мазурку в Англию. Это полное погружение в эпоху. Даже прическа и макияж - тех времен, рассказывает руководитель владимирского клуба исторического танца Дмитрий Никитин.

Дмитрий Никитин, руководитель клуба исторического танца во Владимире: «Костюмы мы все шьем сами. Потому что костюм должен быть исторически правильным. В идеале - если я приду на бал 19 века, меня не выгонят».

Специальная гостья - историк социального танца, американка Сьюзен де Гвардиола. Она создает реконструкции исторических костюмов. И это платье сшила сама. Такое носили в штате Массачусетс в тридцатых годах девятнадцатого столетия. Тогда американские дамы предпочитали вычурные прически и широкие рукава-фонарики.

Сьюзен де Гвардиола, историк танца (США, штат Коннектикут): «В Америке у нас тоже много танцевальных событий, пусть и они чуть отличаются. Но я приехала в Россию ненадолго, потому что здесь много танцуют. Намного больше людей заинтересовано. Да и, в конце концов, танцоров здесь больше. Поэтому мне нравится танцевать в России , а не в Америке».

Вера Ушкевич - преподаватель исторического танца в Москве. В танцевальном обществе известная как «Молли». По ее словам, люди мало знают о танцах того времени. И считают их медлительными. Но в любую эпоху вальсировала и молодежь, и танцоры постарше. И предпочтения были разные.

Вера Ушкевич, преподаватель исторического сообщества «Феникс» (г. Москва): «Даже моя мама сказала, когда узнала, что я занимаюсь историческими танцами: «Ну это же просто ходить!» При том, что это очень сложные танцы, которые требуют большой подготовки физической».

Для кого-то бал - это интерес исторический. А для Екатерины Олеск из Нижнего Новгорода такие встречи - возможность почувствовать себя настоящей принцессой.

Екатерина Олеск, танцор клуба исторического танца (г. Нижний Новгород): «Когда ты берешь все эти аксессуары... Надеваешь нижнее платье, корсет, который создает силуэт. Нижние юбки, чулочки. Сверху платье. Ощущения... Вот эти ощущения непередаваемые, мне кажется, сейчас ниоткуда не возьмешь. Счастья, воздушности».

Но во все времена главная цель танцев была на людей посмотреть, себя показать, рассказывает Людмила Черникова. И, конечно, пообщаться.

Людмила Черникова, танцор клуба исторического танца, г. Владимир: «Пообщаться на любую тему. На деловую, приятная беседа... Сделать карьеру, даже выйти замуж - это всё осуществлялось на балу».

Как и двести лет назад, по залу кружатся пары. И это не просто развлечение. Это и вопрос этикета. Как держать спину, правильно приглашать на танец.. Хорошие манеры будут "править бал" в любую эпоху, в любом возрасте.

Анастасия Сахарова, Максим Котов

«Вести-Владимир»