У него в машине нашли 100 разовых доз метадона

Во Владимире прошёл суд над местным жителем, обвиняемым в сбыте наркотиков в крупном размере. По данным ФСБ, его задержали с 300 граммами метадона.В 2019 году мужчина на арендованной машине перевозил из Московской области крупные партии метадона. Полицейские задержали его при попытке продать вещество, а в машине у задержанного нашли 100 разовых доз этого наркотика.Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии особого режима.