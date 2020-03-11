На вызов поехали 12 спасателей

Днём 11 марта во Владимире случился пожар в многоэтажном доме на улице Белоконной. Его причиной стало возгорание деревянного пола, сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.По информации, полученной от МЧС, на пожаре никто не пострадал. Его площадь составила 1 квадратный метр, но на вызов поехали 12 спасателей. Несмотря на фотографии, на которых пожарные протянули лестницу к балкону горящей квартиры, в пресс-службе сказали, что спасать никого не пришлось.