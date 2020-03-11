Компания начала рассекречивать седан нового поколения. Hyundai назвала и дату премьеры новой Элантры, и примерные сроки начала продаж, и даже объяснила, почему считает это модельное семейство главным в своей линейке.

Компания начала рассекречивать седан нового поколения. Hyundai назвала и дату премьеры новой "Элантры", и примерные сроки начала продаж, и даже объяснила, почему считает это модельное семейство главным в своей линейке.Сейчас по всему миру продается Elantra шестого по счету поколения: впервые модель, которую кое-где еще называют Avante, вышла на рынок в 1990 году. За это время компания смогла реализовать почти 14 миллионов экземпляров "Элантры", и поэтому нет ничего удивительного в том, что к смене поколений бестселлера Hyundai подходит с подобающей ответственностью.Интерьер - полностью новый, с фирменным четырехспицевым рулем в стиле новой Sonata.И, возможно, именно поэтому седан кардинально сменит стиль. Самой востребованной модели Hyundai доверено нести в массы новую визуальную политику фирмы, которую именуют сейчас Parametric Dynamics - характеризуется она множеством неожиданных пересечений, ломаных граней и угловатых выштамповок. Сам же седан сохранит четырехдверную компоновку, но, судя по первым тизерам, обзаведется покатой линией крыши и станет похож на нечто среднее между фастбэком и "четырехдверным купе".Что касается интерьера, то он наоборот, станет заметно скромнее и будет составлен из простых и чистых линий. При этом должна увеличиться его мультимедийная насыщенность: Elantra получит два 10,2-дюймовых экрана в качестве панели приборов и дисплея мультимедийной системы.О платформе новинки и ее моторной гамме пока ничего не сообщается, но вероятнее всего, и двигатели, и коробки передач на глобальном рынке будут предложены самые современные. Продажи должны стартовать в сентябре, а вот полностью рассекречена новинка окажется уже 17 марта. Весьма вероятно, что к концу года новая Hyundai Elantra доберется и до нашей страны.