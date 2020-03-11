В китайском Ухане закрыли последний временный госпиталь для изоляции заболевших коронавирусом COVID-19. Перед закрытием из госпиталя Фанцан, устроенного на территории спорткомплекса в районе Учан, выписали последних пациентов - 49 человек.

В китайском Ухане закрыли последний временный госпиталь для изоляции заболевших коронавирусом COVID-19. Перед закрытием из госпиталя "Фанцан", устроенного на территории спорткомплекса в районе Учан, выписали последних пациентов — 49 человек.Госпиталь был открыт 5 февраля 2020 года, но прекратил работу из-за улучшения ситуации с распространением коронавируса в Ухане. В Ухане закрыты все ранее открытые временные больницы, сообщает "Интерфакс".В провинции Хубэй, административном центром которой является Ухань, сняты все карантинные ограничения. К нормальному режиму работы возвращаются предприятия и общественный транспорт. Правда, жителям провинции пока запрещено выезжать за его пределы.COVID-19 начал свое распространение по планете в декабре 2019 года из Уханя. Жертвами инфекции в КНР стали более 3100 человек, всего было выявлено свыше 80 тысяч случаев заражения коронавирусом. А всего в мире от осложнений вызванным коронавирусом заболевания погибли более четырех тысяч человек, а инфицированными оказались более 100 тысяч человек. Больше всего заразившихся, вслед за Китаем, приходится на Италию, Южную Корею и Иран.До 30 апреля "Аэрофлот" прекращает полеты в города Испании, Франции, Германии и Италии из-за коронавируса.В России зарегистрировано 20 случаев заболевания коронавирусом. Среди пациентов двое — граждане Китая, один – итальянский студент, а 17 – россияне, вернувшиеся из Италии. В Москве из-за угрозы коронавируса отменены все массовые мероприятия, на которые могут собраться более пяти тысяч человек.