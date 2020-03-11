Рост мировой торговли услугами продолжил снижаться к концу 2019 года и в I квартале 2020 года, показал барометр торговли услугами Всемирной торговой организации (ВТО), опубликованный 11 марта.

Рост мировой торговли услугами продолжил снижаться к концу 2019 года и в I квартале 2020 года, показал барометр торговли услугами Всемирной торговой организации (ВТО), опубликованный 11 марта.Значение барометра составило 96,8 пункта, снизившись по сравнению с показателем в 98,4 пункта, который был зафиксирован в сентябре 2019 года. Значение индекса ниже 100 пунктов указывает на рост мировой торговли услугами ниже тенденции.В материалах ВТО отмечается, что такой показатель не в полной мере отражает экономическое воздействие вспышки вируса COVID-19 и он, вероятно, продолжит снижаться в ближайшие месяцы.Среди индексов компонентов наибольшее снижение произошло в пассажирских авиаперевозках (до 93,5 пункта) и контейнерных перевозках (до 94,3 пункта), рост которых уже замедлялся до вспышки коронавируса в мире.Оба индекса охватывают события, произошедшие в течение января, и могут частично отражать ранние попытки остановить распространение болезни, которые усилились к концу месяца.Падение индекса контейнерных перевозок было вызвано снижением объемов перевозок в Азии, в то время как замедление пассажирских авиаперевозок было более масштабным, охватывая также Северную Америку, Южную Америку и Европу.Индексы глобальных финансовых транзакций (97,7 пункта) и телематических услуг связи (97 пунктов) также опустились ниже тренда, в то время как индекс строительства (99,8 пункта), по-видимому, остается стабильным.Глобальный индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (96,1 пункта), который является наиболее олицетворяющим дальнейшие перспективы компонентом барометра, показывает, что вирус COVID-19 продолжит оказывать влияние на торговлю услугами в ближайшем будущем.Примерный показатель объема мировой торговли услугами показывает, что годовой рост торговли услугами уже упал с 4,7% в I квартале 2019 года до 2,8% в III квартале.Барометр торговли услугами выделяет поворотные моменты и изменяющиеся модели мировой сферы услуг. В отличие от аналогичного показателя для товаров, колебания, регистрируемые индикатором услуг, совпадают с движениями в реальных торговых потоках, а не предвосхищают их.Показатель выше 100 пунктов предполагает рост выше тенденции, в то время как значения ниже 100 указывают на обратное.