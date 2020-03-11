Международная команда учёных избавила от ВИЧ второго пациента: его ремиссия длится уже 30 месяцев, и врачи полагают, что она будет пожизненной.

40-летний Адам Кастильехо (Adam Castillejo), до недавнего времени известный как "лондонский пациент", стал вторым в мире человеком, полностью избавленным от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).Об этом достижении международная команда учёных рассказывает в статьях, представленных в журналах The Lancet HIV и Nature.В мае 2016 года Кастильехо провели пересадку костного мозга — главным образом для лечения онкологического заболевания, лимфомы Ходжкина.При этом стволовые клетки для трансплантации были получены от донора с редкой мутацией, которая делает людей невосприимчивыми к наиболее распространённому типу ВИЧ-инфекции, ВИЧ-1. Врачи надеялись, что операция не только поможет вылечить рак, но и "перезагрузит" иммунную систему пациента.Стоит пояснить, что невосприимчивость к вирусу иммунодефицита человека в редких случаях обеспечивает мутация в гене CCR5. (Именно её скандально известный генетик Хэ Цзянькуй "подарил" первым в мире генетически модифицированным близнецам, чтобы ВИЧ-инфекция не передалась им от родителей).В сентябре 2017 года Адам Кастильехо перестал принимать антиретровирусные препараты. Как правило, спустя всего несколько недель после прекращения стандартного лечения вирус снова начинает размножаться.Однако в марте 2019 года специалисты сообщили, что у Кастильехо не было обнаружено никаких признаков ВИЧ в течение 18 месяцев.Теперь же, спустя ещё год (то есть в общей сложности через 30 месяцев), исследователи могут с большей уверенностью говорить о длительной ремиссии.Уточняется, что многочисленные анализы не выявили в организме мужчины активной инфекции. Исследователи обнаружили лишь "окаменелости" ВИЧ — фрагменты вируса, которые сейчас не способны размножаться и не представляют опасности."Мы ожидали этого. Довольно трудно представить, что все следы вируса, поражающего миллиарды клеток, будут удалены из организма", — пояснил ведущий автор исследования профессор Равиндра Гупта (Ravindra Gupta) из Кембриджского университета.Проведённое его командой математическое моделирование предполагает, что вероятность того, что ВИЧ не вернётся на протяжении всей жизни мужчины, чрезвычайно высока.Отметим, что первым человеком, полностью излечившимся от ВИЧ, стал американец Тимоти Рэй Браун (Timothy Ray Brown), известный как "берлинский пациент". О его полном выздоровлении после аналогичного лечения специалисты сообщили в 2011 году.Брауна, как и Кастильехо, изначально лечили от рака — у него была лейкемия. И он также перенёс пересадку костного мозга от пациента, имевшего устойчивость к ВИЧ.Однако специалисты подчёркивают, что трансплантация костного мозга — сложная операция, сопряжённая с большими рисками (да и на поиск подходящего донора может уйти немало времени). В случае с Кастильехо это было "последнее средство", поскольку иначе пациент скончался бы от рака.Также команда сообщает, что было несколько других пациентов, которые прошли подобное лечение, но у них ремиссия была менее длительной."Это лечение используется только в качестве крайней меры для пациентов с ВИЧ, которые также имеют опасные для жизни гематологические злокачественные новообразования", — добавил профессор Гупта.Тем не менее прорывные работы медиков могут стать основой для разработки более безопасных подходов к модификации иммунных клеток.Иными словами, у пациентов с лекарственно-устойчивыми формами ВИЧ (которые не реагируют на антиретровирусную терапию) появилась надежда, "послом" которой теперь считает себя Адам Кастильехо.Напомним, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что побороть ВИЧ также может редактирование генов, терапия антителами и особая вакцина. Все эти методики уже прошли клинические испытания.