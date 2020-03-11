Футбольный клуб Рома не сумел добиться разрешения на вылет команды в Испанию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Севильи. Об этом сообщил официальный Twitter римлян.

Футбольный клуб "Рома" не сумел добиться разрешения на вылет команды в Испанию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Севильи". Об этом сообщил официальный Twitter римлян.Таким образом, встреча между ними, которая должна была пройти 12 марта на поле испанской команды, не состоится. В ближайшее время представители УЕФА прокомментируют сложившуюся ситуацию. Ранее сообщалось, что "Севилья" и "Рома" сыграют при пустых трибунах.Напомним, что ранее власти Испании приостановили прямые рейсы из Италии из-за угрозы распространения коронавируса. Для въезда в страну необходимо получить специальное разрешение.