11.03.2020

2020-03-11 12:40:19

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (08(9705) от 11 марта 2020 года).

«МОСКОВСКИЙ ГОРОДОВОЙ» ОТБЫЛ В МЮНХЕН

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов принял делегацию баварских полицейских, возглавляемую министром внутренних дел, спорта и интеграции федеральной земли Вольное государство Бавария Йоахимом Херрманном. Читайте на странице 2.



ВНИМАНИЕ – К ЗДОРОВЬЮ СОТРУДНИКОВ

На Петровке, 38, состоялся учебно-методический сбор с руководителями подразделений ГУ МВД России по г. Москве, посвящённый организации медицинского обеспечения сотрудников органов внутренних дел гарнизона. Читайте на странице 2.



ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ

На территории УВД по ЗАО прошёл общегородской плановый учебно-методический сбор с руководителями и сотрудниками подразделений гарнизона, ответственными за организацию работы с личным составом. Продолжение на странице 3.



ВЗЯТ ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ

В столичном Юридическом колледже отгремел выпускной для учащихся по направлению «правоохранительная деятельность». Торжественная атмосфера и лёгкая грусть — именно с такими эмоциями провожали выпускников во взрослую жизнь коллектив учебного заведения и приглашённые гости. Читайте на странице 3.



БЫТЬ ХОРОШИМ ОПЕРАТИВНИКОМ

По итогам минувшего года оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы капитан полиции Максим ДЕНЕЖКИН стал лучшим в столице среди коллег. Подробности читайте на странице 4.



БОЛЕН «СИНДРОМОМ ОТЛИЧНИКА»

Отдел уголовного розыска УВД по ЮЗАО по итогам прошлого года признан лучшим среди аналогичных подразделений окружного звена. Его руководитель подполковник полиции Рушан АБДУЛЛИН рассказал о самых ярких эпизодах жизни и деятельности коллектива. Читайте на странице 4.



ВСТРЕЧА НА МАЛОЙ БРОННОЙ

В средней школе № 2123, носящей имя испанского поэта­антифашиста Мигеля Эрнандеса, что на Малой Бронной, прошла отчётная встреча старшего участкового уполномоченного полиции майора полиции Андрея Дубкова с жителями Пресненского района столицы. Читайте на странице 5.



ИСКЛЮЧИТЬ БЕЗРАЗЛИЧИЕ

Практика деятельности правоохранительных органов показывает, что качество отчётов участковых влияет на доверие граждан к полиции, понимание того, чем полиция занимается и как это влияет на жизнь людей, на формирование у граждан мотивов для оказания помощи стражам правопорядка. Продолжение на странице 5.



«БУДЕМ СИЛЬНЫ, ЕСЛИ ОСТАНЕМСЯ ЕДИНЫ!»

В Зале приёмов ГУ МВД России по г. Москве состоялось юбилейное заседание президиума Благотворительного фонда поддержки социальных программ «Петровка, 38». Его участники обсудили 30-летнюю деятельность общественной организации, а также подвели итоги работы за 2019 год. Читайте на страницах 6-7.



ПЕХОТА ИДЁТ СЛЕДОМ

Заместитель начальника УРЛС — начальник УМПО ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Павел Пронькин побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны старшины милиции Ивана УШАНОВА. Продолжение на странице 7.



В СЛЕДСТВИИ — ВСЛЕДСТВИЕ ТЯГИ К СПРАВЕДЛИВОСТИ

Майор юстиции Мария КУЗНЕЦОВА в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по праву считается отличным специалистом, способным по своей специализации досконально разобраться в хитросплетениях любой аферы. Читайте на странице 8.



ЗАЩИТНИК НАРОДНОГО ДОБРА И ИСТРЕБИТЕЛЬ ТАНКОВ

В рамках подготовки к 75-летию Великой Победы в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве проводится работа по поиску новых сведений, фактов, рассказывающих о жизни, боевых заслугах и деятельности ветеранов ОБХСС, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны. Продолжение на странице 9.



ПРОФСОЮЗ КАК НЕДРЕМЛЮЩЕЕ ОКО

На пост председателя профсоюзной организации Татьяну КРЮКОВУ, ведущего инженера автохозяйства № 3 ЦТО ФКУ «ГЦХТиСО ГУ МВД России по г. Москве», избрали не так давно — в ноябре прошлого года. Но сделано уже немало. Читайте на странице 10.



«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

Сотрудники отдела ГИБДД совместно со штабом народной дружины Западного административного округа и участниками проекта «Безопасная столица» приняли участие в городском профилактическом мероприятии «Пешеходный переход», направленном на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Читайте на странице 10.



«ЗАРНИЦА» МОЛОДОСТИ НАШЕЙ

Большинству из нас со времён пионерско-комсомольской юности памятна военно-спортивная игра «Зарница». Какое-то время этот исторически сложившийся вид патриотического воспитания подростков в российских школах был не востребован. Читайте на странице 11.



ФИНИТА ЛЯ «КУПАВНИНСКИЕ»

В Московском городском суде поставлена долгожданная точка в уголовном деле о так называемой «купавнинской» банде. Подробности читайте на страницах 11.



«СЛУЖБА — ЭТО ГЛАВНОЕ»

Медаль «За службу на Красной Пресне» — такую общественную награду предстояло вручить ветерану столичного главка старшине милиции Николаю Бондареву. Читайте на странице 12.



РУКОВОДИТЕЛЬ ДВУХ СТОЛИЦ

Считается, что фамилия Шульгин произошла от древнерусского названия левой руки, которое в разных местностях России звучало по-разному: шуйга, шульга, шульца. Левшей в нашем народе было много и среди простолюдинов, и среди дворян, поэтому и фамилия стала очень популярной. Читайте на странице 13.



ВЕРШИНА СУДЬБЫ СКУЛЬПТОРА АНАТОЛИЯ БИЧУКОВА

В 85­летнем возрасте покинул земную творческую обитель народный художник РСФСР скульптор Анатолий Андреевич БИЧУКОВ, почётный сотрудник МВД России, полковник внутренней службы в отставке, профессор и ректор Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова в 2001—2011 годах. Продолжение на страницах 14.



«НРАВСТВЕННОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ЕДИНСТВЕ»

Недавно почитатели творчества композитора и продюсера Игоря Матвиенко поздравили его с 60­летием. В столице с аншлагом прошли концерты, посвящённые юбиляру. Читайте на странице 15.



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