В Нью-Йорке состоялся суд над Харви Вайнштейном, которого ранее обвинили в изнасилованиях. Ему дали 23 года тюремного заключения, сообщает CNBC. Знаменитый 67-летний продюсер появился в зале суда небритым, в кресле-каталке и наручниках.

В Нью-Йорке состоялся суд над Харви Вайнштейном, которого ранее обвинили в изнасилованиях. Ему дали 23 года тюремного заключения, сообщает CNBC.Знаменитый 67-летний продюсер появился в зале суда небритым, в кресле-каталке и наручниках, которые пристав с него снял, передает РИА Новости.В феврале жюри присяжных признало Вайнштейна виновным в сексуальном насилии по двум пунктам обвинения из пяти, при этом он был оправдан по двум более серьезным пунктам обвинения, за которые мог получить пожизненный срок.Секс-скандал разразился осенью 2017 года, когда в NYT появилась статья, в которой знаменитого продюсера обвинили в сексуальных домогательствах к молодым актрисам и сотрудницам.Их, как писало издание, Вайнштейн склонял к интиму в течение 30 лет в обмен на продвижение в карьере.С обвинениями в адрес голливудского продюсера публично выступили более 80 женщин, в том числе прославленные актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Эшли Джадд и некоторые другие.Вскоре после той публикации Вайнштейн был уволен из собственной компании, вся прежняя жизнь его рухнула.Власти Нью-Йорка начали расследование, но Вайнштейн свою вину отрицал. Вскоре обвинения в адрес продюсера породили на Западе движение жертв сексуальных домогательств #MeToo, в результате очень многих известных персон также обвинили в сексуальных домогательствах.Ранее сообщалось, что Вайнштейн перенес процедуру по стентированию сердца. Его адвокаты просили судью о смягчении срока из-за плохого состояния здоровья обвиняемого.