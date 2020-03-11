В этом году движению ЮИД исполнилось 47 лет.

Днем образования отрядов Юных инспекторов движения принято считать 6 марта 1973 года. В этот день постановлением секретариата ЦК ВЛКСМ, Коллегии Министерства внутренних дел СССР, Коллегии Министерства просвещения СССР было принято Положение о создании отрядов юных инспекторов движения (ЮИД). Во Владимирской области сегодня действуют десятки отрядов юных инспекторов движения, членами которых являются сотни школьников. Мальчишки и девчонки с желанием и азартом принимают участие в проведении рейдовых мероприятий, акций, профилактических бесед. Юидовцы вместе с сотрудниками полиции ходят в гости к самым маленьким пешеходам в детские дошкольные учреждения, совместно с инспекторами участвуют в районных и областных конкурсах по знанию правил дорожного движения, занимаются активной пропагандой правил дорожного движения среди детей и предупреждением их нарушений.В эти дни сотрудники ГИБДД в разных районах 33 региона поздравляют юных помощников с праздником.В Коврове полицейские организовали для ребят из местных учебных заведений, в которых есть отряды ЮИД, экскурсию в автошколу. Юидовцы с интересом слушали руководителя автошколы, который рассказал об обучении азам поведения на дорогах, об организации учебного процесса в классах и на автодроме. Также юные инспекторы приняли участие в викторине по правилам поведения на дороге. За правильные ответы ребятам вручили световозвращающие брелоки и значки. В свою очередь мальчишки и девчонки пообещали активно пропагандировать правила дорожного движения среди своих сверстников и младших школьников.В Собинском районе с праздником юидовцев поздравили не только сотрудники ОГИБДД, но воспитанники одного из детских садов. Дошколята подготовили яркие открытки с приятными пожеланиями.Торжественная линейка, посвященная Дню рождения ЮИД, состоялась в Судогодском районе. Полицейские вручили ребятам благодарственные письма за активную работу в области пропаганды ПДД. Юные инспекторы также сделали сюрприз – показали яркое выступление, напоминающее о важности работы, направленной на обеспечение безопасности на дороге.Поздравили ребят из отрядов ЮИД и в Петушинском районе, где прошли тематические уроки, посвященные истории создания и деятельности ЮИД.