Рваные раны по всему телу. Сразу трое жителей Кардымовского района подверглись нападению волчицы. От зверя им удалось отбиться, животное погибло, а пострадавшие отправлены в Смоленск на лечение.

Рваные раны по всему телу. Жители смоленской деревни втроем дали отпор волчице. Им удалось отбиться от хищника. В итоге зверь погиб, а пострадавших отправили на лечение в Смоленск.Нападение произошло произошло в Кардымовском районе. Волки здесь — частые гости. Поэтому с недавних пор местные жители ходят на железнодорожную остановку только по двое, передает ГТРК "Смоленск". "Я видел двух волков недалеко от моего дома. Они обычно мирные. Может, у этой было бешенство?", — говорит житель деревни Чуи Хаджи-Мурат Есильбаев.Первой жертвой волчицы стала Надежда Петрушенко. 67-летняя женщина вышла из пригородной электрички на остановке Приднепровская и отправилась в одну из близлежащих деревень Вернебисово. Шла она по тропинке и, вероятнее всего, волчица настигла ее возле лесного массива.Как только женщина заметила хищника, она успела позвонить своему брату. Тот схватил кухонный нож, взял друга и вдвоем они бросились ей на помощь. Зверь уже успел покусать пострадавшую, изодрать лицо брату, а перед тем, его животное закололи, он искусал руку третьему человеку.Женщина сразу была отправлена в Смоленскую областную больницу, а двое мужчин получили первичную помощь в районной больнице Кардымово, после чего их тоже отправили в Смоленск."В целом все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Однако они получили серьезные травмы. У женщины укусы на лице, рваные раны на правом бедре и верхних конечностях. Один из мужчин помещен в отделение челюстно-лицевой хирургии. У него кусанные раны на носу, правом предплечье и верхней губе", — сообщил главврач Смоленской областной клинической больницы Евгений Каманин.Они останутся под наблюдением на протяжении минимум двух недель. Обоим сделали уколы против бешенства, так как все признаки свидетельствуют о наличии у волчицы этого опасного заболевания. Как подчеркивают специалисты, бешеное животное способно загрызть насмерть."Если волк голоден, то в качестве ужина ему подойдет и человек. Поэтому случай — очень опасный", — пояснил начальник Государственная ветеринарная служба Смоленской области Алексей Гарганчук.Сотрудники ветеринарной станции уже провели осмотр близлежащих деревень. Новых случаев бешенства в результате проверки выявлено не было, поэтому принудительно вакцинировать животных не будут. Однако специалисты ведомства напоминают, что вспышки бешенства участились, поэтому смоляне должны заблаговременно позаботиться о вакцинации своих питомцев.