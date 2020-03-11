В квартире, которую арендовала фигурантка, оперативные сотрудники обнаружили свертки с гашишем.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы города Петушки. Женщине предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.Фигурантка была задержана сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Петушинскому району в октябре прошлого года.В ходе обыска в квартире, которую арендовала обвиняемая, оперативник обнаружили и изъяли 29 фольгированных свёртков со спрессованным веществом растительного происхождения.Заключением экспертов подтверждено, что в изъятых свертках находилось наркотическое средство «гашиш», общей массой 25,44 грамма.В дальнейшем установлена причастность фигурантки к двум фактам незаконного сбыта гашиша, массой более четырех граммов.По версии следствия, наркотическое средство обвиняемая приобретала в соседнем регионе для личного потребления и сбыта на территории Петушинского района.Вину в совершении преступлений фигурантка признала полностью.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.