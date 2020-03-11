Синоптики прогнозируют возвращение холодной погоды в Москву в ближайшие выходные. По словам специалистов, воздух начнет остывать уже с четверга, сообщает .
Метеорологи ожидают, что к ..
Синоптики прогнозируют возвращение холодной погоды в Москву в ближайшие выходные. По словам специалистов, воздух начнет остывать уже с четверга, сообщает "".
Метеорологи ожидают, что к концу недели дневная температура составит около одного градуса мороза, а ночная – до минус шести. Эксперты отмечают, что такие показатели являются нормальными для марта. Согласно прогнозам, москвичи также смогут вновь увидеть снег, который может выпасть в субботу или воскресенье.