Синоптики прогнозируют возвращение холодной погоды в Москву в ближайшие выходные. По словам специалистов, воздух начнет остывать уже с четверга, сообщает . Метеорологи ожидают, что к ..

Синоптики прогнозируют возвращение холодной погоды в Москву в ближайшие выходные. По словам специалистов, воздух начнет остывать уже с четверга, сообщает "".Метеорологи ожидают, что к концу недели дневная температура составит около одного градуса мороза, а ночная – до минус шести. Эксперты отмечают, что такие показатели являются нормальными для марта. Согласно прогнозам, москвичи также смогут вновь увидеть снег, который может выпасть в субботу или воскресенье.