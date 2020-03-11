В Женской хоккейной лиге завершилась финальная серия плей-офф между китайским Куньлунем, дебютировавшим в турнире, и уфимской Агиделью. Команда из Пекина победила в третьем матче со счетом 4:2 и выиграла всю серию – 3:0.

В Женской хоккейной лиге завершилась финальная серия плей-офф между китайским "Куньлунем", дебютировавшим в турнире, и уфимской "Агиделью". Команда из Пекина победила в третьем матче со счетом 4:2 и выиграла всю серию – 3:0.У гостей шайбы забросили Ханна Миллер (22-я минута), Леа Лам (33-я), Александра Карпентер (49-я) и Меган Бозек (55-я). За "Агидель", побеждавшей в двух предыдущих сезонах, отличились Анна Шибанова (42-я) и Алена Миллс (59-я).Отметим, что "Куньлунь" стал первым иностранным клубом, принявшим участие в Женской хоккейной лиге.