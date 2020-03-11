В подмосковном министерстве экологии и природопользования опровергли информацию о том, что на территории региона появился новый вид ядовитых змей. Ранее в соцсетях появились фото рептилий, которых пользователи приняли за опасных гадюк Никольского.

В подмосковном министерстве экологии и природопользования опровергли информацию о том, что на территории региона появился новый вид ядовитых змей. Ранее в соцсетях появились фото рептилий, которых пользователи приняли за опасных гадюк Никольского.Специалисты природоохранного фонда "Верховье", которые по заказу Минэкологии ведут полевые исследования, опровергли эту информацию, сообщило министерство на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Гадюка Никольского живет в лесостепных зонах России, и Подмосковье не входит в ареал ее обитания, пояснили эксперты."Скорее всего, жители Воскресенска наблюдали гадюку обыкновенную, – отметил представитель фонда. – Эти змеи могут иметь разные окрасы чешуи, в том числе и абсолютно черную – это так называемые змеи-меланисты".Специалисты советуют при встрече с гадюкой обойти змею стороной, чтобы не спровоцировать атаку с ее стороны.Ранее жительница Воскресенска на странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовала фото со змеями, которых обнаружила возле реки Натынка. Из-за нехарактерного окраса пользователи предположили, что это гадюки Никольского – змеи, чьи укусы особенно болезненны.Обыкновенная гадюка внесена в Красную книгу Подмосковья. Чаще всего этот вид встречается на севере региона.