Очередное происшествие с общественном транспортом в областном центре.

Очередное происшествие с общественном транспортом в областном центре. В утренний час пик на конечной остановке в селе Спасское загорелся автобус 22-го маршрута (Гипермаркет Глобус-Спасское). Об этом первыми сообщили пользователи соцсетей. По предварительным данным, вспыхнуло заднее колесо. Пожарные на месте ликвидировали возгорание. Находились ли в салоне автобуса пассажиры в момент пожара, и есть ли пострадавшие, пока не сообщается. Информация уточняется.Напомним, в Добром на остановке "Улица Радищева" был в автобусе маршрута №14. Ранее (Владимир - Александров), а также . На момент возникновения пожара в салоне находилось 15 пассажиров.