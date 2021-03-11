Общая стоимость продуктов, необходимых для приготовления блинов, по данным за январь 2021 года составила 146,31 руб.

В этом году Масленичные гуляния пройдут во Владимирской области с рядом ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Организаторам рекомендовано проводить массовые мероприятия на открытых уличных площадках с соблюдением социальной дистанции без конкурсов и аттракционов, чтобы не создавать скопления людей.Специалисты Владимирстата проанализировали, как изменился продуктовый набор для этого праздника. Общая стоимость продуктов, необходимых для приготовления блинов, по данным за январь 2021 года составила 146,31 руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена выросла на 15,58 руб.Изменилась стоимость и начинки для блинов. Больше всего выросла цена на красную икру с 361,25 руб. до 447,06 руб. Меньше всего потребители заметят разницу на сметану: динамика составила всего 0,99 коп.