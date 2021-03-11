Это связано со сменой перевозчика на линиях.
С 11 марта изменилось расписание автобусных маршрутов, курсирующих из Владимира в Собинку, Ставрово и Колокшу. Это связано со сменой перевозчика на линиях. Конкурс на обслуживание рейсов выиграл ИП Князев.
Отмечается, что возвращается расписание, которое действовало год назад.
Необходимость обусловлена синхронизацией междугородних маршрутов с сельскими автобусами. Новый перевозчик уверяет, что людям станет проще сделать пересадку.
Обновлённое расписание выглядит следующим образом: