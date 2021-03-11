Михаил Новиков покинул пост директора департамента юстиции. 10 марта истёк срок действия служебного контракта. Как сообщают в Белом доме, руководство региона приняло решение не продлевать

Михаил Новиков покинул пост директора департамента юстиции. 10 марта истёк срок действия служебного контракта. Как сообщают в Белом доме, руководство региона приняло решение не продлевать трудовые отношения с Новиковым. До назначения нового главы ведомства исполнять обязанности руководителя будет зам. директора департамента юстиции Виталий Родькиин. Департамент юстиции Владимирской области является региональным органом исполнительной власти, отвечающим за