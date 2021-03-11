«Энергосбыт Волга» внедряет личный кабинет для жителей Владимирской области, получающих единый платёжный документ за услуги ЖКХ.

«Энергосбыт Волга» внедряет личный кабинет для жителей Владимирской области, получающих единый платёжный документ за услуги ЖКХ.Новый удобный дистанционный клиентский сервис доступен на сайте компании: .«Сегодня единый платёжный документ от «Энергосбыт Волга» получают жители семи районов Владимирской области. Мы ценим наших клиентов и всегда стараемся делать наши сервисы максимально удобными и доступными. Поэтому мы внедрили Личный кабинет для данных территорий», – рассказал генеральный директор «Энергосбыт Волга» Александр Москвитин.Личный кабинет для услуг ЖКХ позволяет контролировать состояние лицевого счёта, передавать показания приборов учёта, производить оплату онлайн. Кроме того, с помощью нового сервиса можно управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать подробную историю по начислениям, показаниям, оплате и отслеживать статистику по ним. При возникновении вопросов пользователь может направить обращение специалистам энергокомпании. Для регистрации в Личном кабинете достаточно указать электронную почту и номер телефона.Для жителей Владимирской области, получающих единый платёжный документ за услуги ЖКХ, также остаётся доступным сервис онлайн оплаты без регистрации: . Для совершения платежа достаточно указать номер лицевого счёта и период оплаты.