Был проведен личный досмотр, в ходе которого в рюкзаке гражданки были обнаружены и изъяты 44 свертка, общей массой свыше 430 граммов, с неизвестным веществом внутри...

Сотрудники 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержали пассажирку иномарки по подозрению в незаконном обороте наркотиков.Во время несения службы сотрудниками ГИБДД в районе 23 км Калужского шоссе был остановлен автомобиль такси для проверки документов. В ходе общения полицейские обратили внимание, что пассажирка транспортного средства заметно нервничала, в связи с чем появились подозрения, что при ней могут находиться запрещенные вещества или предметы.По прибытии на место следственно-оперативной группы был проведен личный досмотр, в ходе которого в рюкзаке гражданки были обнаружены и изъяты 44 свертка, общей массой свыше 430 граммов, с неизвестным веществом внутри. Для дальнейшего разбирательства женщина была доставлена в МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы.Согласно проведенному исследованию четырех свертков изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон.По данному факту в отношении гражданки следственным отделом МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81