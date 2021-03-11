Крытый зал за 26 миллионов рублей оказался непригодным для занятий спортом. Возводила объект компания «СК ПромТехнологии».

Привести в порядок до 15 июня. Такой срок на устранение недостатков в спортзале кадетской школы-интерната в Радужном дали подрядчику эксперты Общероссийского народного фронта. Напомним, крытый зал за 26 миллионов рублей оказался непригодным для занятий спортом. Возводила объект компания «СК ПромТехнологии». Острую тему по инициативе ОНФ обсудили за круглым столом.Сергей Дмитриев, и.о. директора департамента архитектуры и строительства администрации Владимирской области: «Неоднократно нас подрядчик обманывал. Приступал к неким работам, показывал, привозил людей, но свои обязательства он так и не выполнил».О миллионах, которые "превратились в пыль", в нашем эфире. Спорткомплекс был открыт в сентябре 2018-ого. Универсальный зал - его площадь 1100 квадратных метров - сдали в рекордно короткие сроки. Спустя два года выяснилось: скорость не означает качества. Для занятий спортом зал оказался непригоден. Занятия прекратили по требованию Роспотребнадзора. Эксперты ОНФ на месте зафиксировали плачевное состояние объекта. По мнению общественников, подрядная организация грубо нарушила технологический процесс. Такой же вердикт вынес и арбитражный суд. Подрядчику выдвинули требование - к лету зал должен быть готов к проведению спортивных мероприятий.Нина Лобановская, эксперт ОНФ по Владимирской области: «Он предоставит нам план всех работ, распределив до конца срока исполнения, которые мы будем строго отслеживать. Контролеры у нас уже есть. Это непосредственно кадетский корпус, а также мы будем выезжать».Мария Платанюк