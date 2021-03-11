Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 28 543 человека.

По информации Роспотребнадзора на 11 марта, во Владимирской области выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом.Во Владимире диагноз подтвердился у 20 заболевших Covid-19. Ещё 12 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, 7 - в Суздальском, 6 - в Александровском, 5 - в Кольчугинском районах. По 4 жителя оказались инфицированы в Гусь-Хрустальном и Меленковском районах, по 3 - в Ковровском и Киржачском, по 2 - в Петушинском, Селивановском и Камешковском районах. Ещё по одному случаю ковида прибавилось в ЗАТО Радужный и Юрьев-Польском районе.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 28 543 человека.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.