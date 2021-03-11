Его площадь составила 800 квадратных метров.

Ранее редакция «33Live.Ru» читателям, что площадь пожара на заводе имени Дегтярёва в Коврове достигла 800 квадратных метров. Руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко уточнила, что к 8:30 открытое горение ликвидировано.«На месте работали пять звеньев газодымозащитной службы. Тушение пламени осложняла сложная планировка здания и низкая температура воздуха. По предварительной версии, пожар начался в техническом подвале, а распространялся огонь по шахте грузового лифта и вентиляционным каналам», - уточнили в МЧС.Погибших и пострадавших нет. Сообщение о возгорании поступило через автоматическую пожарную сигнализацию.Информация уточняется. Следите за нашими публикациями.