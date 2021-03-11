ЧП в Коврове. Сегодня на Заводе имени Дегтярева произошел крупный пожар.К счастью, пострадавших нет.

ЧП в Коврове. Сегодня на Заводе имени Дегтярева произошел крупный пожар.К счастью, пострадавших нет.Пожарные подразделения Коврова поднялись по тревоге в пять часов утра. Сообщение о возгорании было сформировано автоматически - сработала сигнализация. На место по повышенному номеру вызова тут же отправились первые пожарно-спасательные подразделения. По прибытии было обнаружено сильное задымление на последнем из этажей 3-х этажного здания. В ходе разведки оказалось, что последствия гораздо серьёзнее, чем ожидалось. Пожар охватил также части других этажей и кровлю корпуса.Руслан Блинов, первый заместитель начальника Главного управления МЧС по Владимирской области:- На месте пожара работало 5 звеньев газодымозащитной службы. Подано 5 стволов и 1 ствол лафетный. Предположительный очаг возгорания располагался в подвале производственного здания. Органы дознания выясняют причину.По словам спасателей, быстро справиться с огнём мешала сложная планировка здания и низкая температура воздуха. К тому же распространение огня происходило по шахте грузового лифта и вентиляционным каналам.По предварительным данным пострадавших не было, так как пожар произошёл рано с утра и никого в данный момент в здании не находилось. На месте работало 50 человек личного состава и 50 единиц техники.К 8.30 утра удалось ликвидировать открытое горение, а к 11.13 полностью потушить пожар. Всего выгорело 800 квадратных метров здания.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов, при содействии Главного Управления МЧС по Владимирской области.