Приговор вынесен по уголовному делу о коммерческом подкупе и незаконном разглашении сведений.

Приговор вынесен по уголовному делу о коммерческом подкупе и незаконном разглашении сведений.Начальник отдела продаж продукции специального назначения АО «Ковровский электромеханический завод» признан виновным в незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну. Судом установлено, что он имел в силу своих обязанностей допуск к сведениям, составляющим коммерческую тайну предприятия. И с 2017 по 2019 годы незаконно получал техническую документацию общества на изделия, которую передавал участникам преступной группы за денежное вознаграждение.Кроме этого К. организовал незаконное пребывание на территории предприятия под видом работников предприятий-контрагентов участников преступной группы, которые фактически не являлись таковыми. На территории завода указанные лица, незаконно изучали технологические процессы. За посещение завода, технические консультации и документацию он получил денежное вознаграждение в размере 319 тыс. рублей, сообщила пресс-службы облпрокуратуры.С учётом позиции государственного обвинителя, суд назначил К. наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет со штрафом в размере трехкратной суммы коммерческого подкупа (957 тыс. рублей).Суд также запретил подсудимому 3 года заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных функций в коммерческих и иных организациях. Приговор в законную силу не вступил.Расследование уголовного дела осуществляло Следственное управление Следственного комитета России по Владимирской области во взаимодействии с региональным УФСБ.